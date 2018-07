Alpes : le corps d'un skieur identifié 64 ans après sa disparition

Pendant plus de soixante ans, la disparition d'Henri Le Masne est restée un mystère. Au printemps 1954, le jeune homme part en vacances dans les Alpes italiennes et ne donne plus signe de vie. Il y a quelques jours, son petit frère Roger, 96 ans, est contacté par la police transalpine : on lui annonce que son frère est mort en montagne. L'histoire a été relancée en 2005, quand des restes humains son retrouvés dans la montagne. Skis, lunettes, montre de luxe : les objets retrouvés laissent penser à une personne aisée et d'origine française.

Appel décisif sur Facebook

Impossible cependant de mettre un nom sur la victime. Tout bascule avec un nouvel appel lancé sur les réseaux sociaux en juin dernier par la police. Une internaute, la nièce d'Henri, réagit et envoie une photo de son oncle. Les lunettes sont les mêmes, des expertises ADN viennent confirmer la fin de l'énigme : le skieur disparu est bien Henri Le Masne.

