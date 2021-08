Pétrolier attaqué en mer d'Oman : Israël accuse l'Iran qui rejette toute implication

Le ton monte entre Israël et l'Iran. Israël a soutenu dimanche 1er août détenir des "preuves" de l'implication de Téhéran dans une attaque meurtrière contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d'Oman. De son côté, l'Iran nie tout lien avec l'affaire. Le "Mercer Street" a été la cible jeudi d'une attaque au drone, selon l'armée américaine dont plusieurs navires sont présents dans la région.

Un Britannique et un Roumain tué dans l'attaque

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a fait deux morts, un Britannique employé par la société de sécurité Ambrey, et un membre d'équipage roumain, selon l'armateur Zodiac Maritime. Israël a aussitôt pointé du doigt l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Yaïr Lapid, a accusé vendredi Téhéran d'être "un exportateur de terrorisme, de destruction et d'instabilité qui fait mal à tout le monde". Le chef de la diplomatie israélienne, s'est entretenu au téléphone dans la nuit de samedi à dimanche avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, et a appelé à une action contre l'Iran à l'ONU.

Londres a estimé, de son côté, que cette action "délibérée" avait été "menée par l'Iran", a affirmé dimanche le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab. L'Iran, grand rival d'Israël dément toute implication, évoquant des "accusations infondées". "L'Iran n'hésitera pas un instant à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale", a déclaré dimanche le porte-parole de sa diplomatie, Saïd Khatibzadeh, lors d'une conférence de presse.