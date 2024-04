Liban : l'armée israélienne lance une vaste offensive contre le Hezbollah

Les forces israéliennes ont attaqué une quarantaine de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, mercredi 24 avril. Selon Tsahal, des dizaines d'infrastructures terroristes auraient été mises en place par le Hezbollah dans cette région pour attaquer l'État hébreu.

Près de 40 cibles du Hezbollah ont été visées par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, mercredi 24 avril. Cette action offensive menée par les forces de Tsahal répond aux attaques quasi quotidiennes du Hezbollah contre Israël depuis le début de la guerre avec le Hamas. "La moitié des commandants du Hezbollah au sud du Liban ont été éliminés", a déclaré Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense.

Plus de 90 000 personnes ont fui le sud du Liban

Selon l'armée israélienne, des dizaines d'infrastructures terroristes auraient été mises en place par le Hezbollah au sud du Liban pour attaquer l'État hébreu. Depuis le 8 octobre et le début des affrontements entre Tsahal et le Hezbollah, plus de 90 000 personnes ont fui le sud du Liban. Près de 80 000 Israéliens ont dû abandonner leur habitation dans les villes frontalières. Les violences entre Israël et le Hezbollah ont fait 380 morts côté libanais depuis le début de la guerre israélo-palestinienne. Dans le nord d'Israël, onze soldats et huit civils ont été tués.