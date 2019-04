Législatives en Israël : seul le centre menace Netanyahu et la droite

Deux partis sont au coude au coude dans les derniers sondages en Israël à la veille des législatives. Le Likoud, parti très à droite de l'actuel Premier ministre Benyamin Netanyahu, qui brigue un 5e mandat sur fond de soupçons et d'accusations de corruption. Face à lui, il a un novice en politique bien connu des Israéliens. Il a 59 ans et s'appelle Benny Gantz. C'est l'ancien chef d'état-major de l'armée. Il est entré en politique il y a à peine quatre mois en créant un grand parti pour rassembler les électeurs au centre.

L'extrême droite progresse

La gauche est donnée en grande difficulté, notamment le parti travailliste des grands leaders qu'ont été Shimon Peres et Yitzhak Rabbin. La gauche est en berne. En revanche, les partis de la droite dure, nationaliste, religieuse sont en forte progression dans un pays qui penche de plus en plus à droite de l'avis des experts, conclut, depuis Jérusalem, Franck Genauzeau, le correspondant de France Télévisions au Proche-Orient.

