Le Franco-Palestinien Salah Hamouri porte plainte pour tortures lors de son incarcération en Israël

L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a porté plainte à Paris, le 28 mars, pour détention arbitraire et tortures, afin de dénoncer les conditions de son incarcération en Israël en 2022, a appris l'AFP, jeudi 4 avril. Dans cette plainte, ses avocats, William Bourdon et Vincent Brengarth, affirment que leur client a "fait l'objet de détentions arbitraires répétées et a subi des actes de tortures au cours de ces privations de liberté".

Ils évoquent dans le document, dont l'AFP a eu connaissance, différentes "arrestations et détentions", entre 2001 et 2018, mais dénoncent surtout sa détention administrative "sans charge officielle" entre mars et décembre 2022, avant son expulsion vers la France. Pour eux, divers faits relèvent de tortures, tels que les conditions de son transfert en juillet 2022 vers un nouveau lieu de détention, avec des privations de nourriture et de sommeil, "l'isolement punitif" consécutif à sa grève de la faim ou la "restriction prolongée voire l'interdiction de contacts avec sa famille".

Arrêté et emprisonné en 2005, Salah Hamouri a été condamné en 2008 à sept ans de prison par un tribunal israélien l'ayant reconnu coupable de participation à un projet d'assassinat d'Ovadia Yossef, ancien grand rabbin d'Israël, à l'origine du parti ultra-orthodoxe Shass. Le Franco-Palestinien, qui clame son innocence dans cette affaire, avait été libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Son expulsion fin 2022 avait été jugée "contraire au droit" par la France et le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme l'avait qualifiée de "crime de guerre".