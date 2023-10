Israël : une solidarité s'organise pour distribuer du lait maternel aux orphelins

Durée de la vidéo : 2 min

Des mères qui allaitaient leur enfant ont été tuées lors de l'attaque du Hamas en Israël. Depuis, un réseau s'est construit et d'autres femmes donnent leur lait aux orphelins.

En Israël, une grand-mère et sa petite-fille sont en deuil. La mère de l'enfant, la Française Céline Ben David Nagar, a disparu alors qu'elle se rendait au festival de musique dans le désert, attaqué par le Hamas. Elle a été tuée dans l'attaque. Le sort de sa fille, qui était nourrie au sein, a ému de nombreuses femmes, qui ont proposé de donner leur lait maternel. "Des amies de mon fils qui allaitent leur enfant se sont adressées à nous tout de suite", assure Henya Nagar, belle-mère de Céline Ben David Nagar.

Plus de 1500 mères participent

Parmi ces jeunes mères, Danièle Luxenbourg, 30 ans. Elle recueille régulièrement son lait et le stocke au congélateur. "Cette histoire a réuni toute la communauté des mamans d'Israël. Ce bébé est maintenant chéri et aimé par tant de mères", affirme-t-elle. Plus de 1500 mères offrent leur lait maternel. Il est distribué aux autres orphelins, aux enfants de femmes blessées ou de celles, qui, trop choquées, n'arrivent plus à allaiter.