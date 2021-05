Israël : un mouvement de foule lors d’un pèlerinage juif fait au moins 45 morts

Sur ces images filmée par un amateur, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril, la police israélienne tente d’empêcher des pèlerins juifs orthodoxe de sortir d’un corridor. Mais à l’arrière, d’autres fidèles, eux, essayent d’y entrer. Des centaines de personnes agglutinées sont prises au piège. Bousculées et compressées, plusieurs d’entre elles sont piétinées et meurent étouffées. "Il y avait des gens sous mes pieds qui ne respiraient plus. Il y avait des cris horribles de personnes qui disaient 'je ne peux plus respirer'", confie un rescapé. Le bilan est lourd : au moins 45 personnes mortes et plus de 150 blessés.



La police à l’origine de la bousculade ?

Des dizaines d’ambulances sont intervenues toute la nuit pour évacuer les victimes. Le drame s’est produit lors d’une fête au mont Méron, au nord d’Israël. Un rassemblement religieux organisé tous les ans par la communauté juive orthodoxe. Ils étaient 10 000 autorisés à participer à la procession. En réalité, ils auraient été 30 000, voire 100 000 selon la presse locale. Selon un témoin, Yacov Meyer, c’est une action de la police qui pourrait être à l’origine de la bousculade. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est rendu sur les lieux, vendredi 30 avril, il a déclaré qu’il s’agissait d’un des plus grands désastres qu’ait connu Israël ces dernières années.