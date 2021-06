Israël : "La seule possibilité" pour que Benjamin Netanyahou "reste au pouvoir", c'est "le débauchage de députés" lors du vote d'investiture

Frédéric Encel, maître de conférences à SciencesPo Paris, a expliqué jeudi 3 juin sur franceinfo que "la seule possibilité" pour que Benjamin Netanyahou "reste au pouvoir", c'est "le débauchage de députés" lors du vote d''investiture. Une coalition historique allant de l'extrême gauche à l'extrême droite pourrait mettre fin au règne de Benyamin Netanyahou, au pouvoir depuis 12 ans sans interruption en Israël, en formant un gouvernement d'union.



franceinfo : Benjamin Netanyahou peut-il encore rester au pouvoir ?

Frédéric Encel : Absolument. Mais la seule possibilité qu'il lui reste, c'est le débauchage de députés qui, au sein de différents partis de l'extrême gauche à l'extrême droite, ne sont pas du tout d'accord. On a affaire à une coalition de chefs. C'est déjà assez remarquable. C'est relativement spectaculaire. Mais cela ne signifie pas du tout que des députés vont suivre. Il y en a déjà un dans le parti de Naftali Bennett, le futur Premier ministre, qui a déjà dit : "non, moi, je ne voterai pas le vote d'investiture d'un tel gouvernement". Donc, il peut en avoir plusieurs. S'il en manque un seul le jour de l'investiture, c'est-à-dire le 61e, c'est Netanyahou qui en attendant mieux reste au pouvoir.

Une fois au pouvoir que fait cette coalition exactement ?

Elle ne fait rien. Cela a été officiellement établi. Statu quo sur les implantations, statu quo sur le dossier israélo-palestinien de manière générale, statu quo sur l'économie. Qu'est-ce qui reste ? Le dossier nucléaire iranien ? Cela concerne surtout les militaires. C'est réellement une coalition pour seul et unique plus petit dénominateur commun, c'est tout nouveau depuis la création d'Israël et la première Knesset du 1er janvier 1949, chasser une personnalité en particulier.

Est-ce que le climat social ou la pandémie a rendu possible cette coallition ?

Je ne suis pas certain. Je ne pense pas qu'il y ait en toile de fond un élément particulièrement urgent pour chasser maintenant Netanyahou par rapport à l'an passé, il y a deux ans, à 2009 ou à 1996. D'autant moins la pandémie qu'à priori elle est vaincue en Israël et qui l'a vaincue ? C'est Netanyahou. Comment se fait-il, sinon grâce à sa politique notamment sur la pandémie, qu'il ait réussi malgré tout ce que l'on sait sur lui à obtenir le premier résultat en termes de suffrages exprimés ? Le Likoud reste aujourd'hui à la Knesset et restera, quoi qu'il arrive pendant quatre ans à la Knesset, le premier parti du Parlement israélien.