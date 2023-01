Israël : à Tel-Aviv, des dizaines de milliers de manifestants conspuent Benjamin Netanyahu et "les fascistes"

En l'absence d'estimations officielles, plusieurs médias ont annoncé que 80 000 manifestants s'y étaient rassemblés, citant des "sources policières".

Ils craignent une dérive antidémocratique en Israël. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont manifesté samedi 14 janvier, dans la soirée, à Tel-Aviv pour clamer leur refus de la politique de la coalition au pouvoir autour de Benjamin Nétanyahou.

Vers 21 heures, la place Habima dans le centre de Tel-Aviv était pleine et la foule débordait dans les rues adjacentes, selon des journalistes de l'AFP sur place. Il s'agit de la manifestation la plus importante depuis la prestation de serment le 29 décembre du gouvernement le plus à droite de l'histoire de ce pays d'un peu plus de 9 millions d'habitants. Benjamin Nétanyahou est parvenu à revenir au pouvoir grâce à une alliance avec des partis d'extrême droite et ultraorthodoxes juifs.

"Sauver la démocratie"

En l'absence d'estimations officielles, plusieurs médias ont annoncé que 80 000 manifestants s'y étaient rassemblés, citant des "sources policières". Des rassemblements plus restreints se sont tenus simultanément à Jérusalem. Un millier de manifestants se sont rassemblés devant la résidence du président israélien, Isaac Herzog, et de Benjamin Nétanyahou selon les médias locaux, et à Haïfa, la grande ville du nord du pays.

Les manifestants répondaient à l'appel d'une organisation anticorruption, autour de mots d'ordre appelant à "sauver la démocratie". Elle demande à empêcher "le renversement du régime" politique en vigueur en Israël depuis sa création en 1948.