Durée de la vidéo : 2 min

Guerre entre Israël et le Hamas : la vie au ralenti de Tel Aviv - (France 2)

D'ordinaire surnommée la ville qui ne dort jamais, Tel Aviv vit dans l’angoisse. La population tente malgré tout de reprendre une vie normale.

D’ordinaire, la plage de Tel Aviv (Israël) est bondée, mais dimanche 29 octobre, la plage est totalement désertée depuis les nombreuses attaques du Hamas le 7 octobre. “D’habitude, Tel Aviv se remet rapidement. Mais là, c’est dur. On ne voit plus la joie, ni le bonheur”, affirme un riverain. La chape de tristesse semble recouvrir la ville. “Tu as toujours les images de ce drame dans la tête”, poursuit une citadine.

Pas l'esprit à la fête

Le marché ne voit, lui, que peu de personnes. Beaucoup d’habitants se sentent abandonnés, et ne voient pas leur quotidien de la même manière. Dans une chaine de boulangerie française, les portes sont ouvertes aux volontaires. Ils préparent des repas pour les militaires. “Aller au restaurant est quelque chose qui ne se fait plus en ce moment”, note une femme. Dans les quartiers branchés, quasiment tout est fermé. Plus personne n’a encore l’esprit à la fête.