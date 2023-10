Durée de la vidéo : 2 min

Les enfants risquent de demander encore plus de bonbons que d’habitude, car mardi 31 octobre, ce sera Halloween. En Angleterre, les préparatifs ont commencé. Reportage.

Des squelettes volants, des araignées de plusieurs mètres de haut, et des ribambelles de citrouilles : pour Halloween, les quartiers aisés de Londres (Royaume-Uni) se transforment en royaume de la démesure. Les Britanniques sont déterminés à montrer qu’ils n’ont rien à envier à leurs cousins américains, et les touristes sont bien du même avis. “En France, on a pas trop l’habitude des citrouilles sculptées, de toutes ces fleurs, même les cabines sont décorées”, s’émerveille un jeune Français.

Toujours plus impressionnant

Un brin excentrique évidemment, toujours plus grand, toujours plus impressionnant. “C’est toujours rigolo de faire peur aux enfants, juste un peu évidemment”, estime une Londonienne. Certains poussent même la folie Halloween encore plus loin, en faisant appel à des décorateurs professionnels. Ce sont des excentricités qui suivent des codes et même des modes.