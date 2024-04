Attaque de l'Iran contre Israël : l'eurodéputé Bernard Guetta juge "affolant l'engrenage dans lequel on vient d'entrer"

"Ce qui est tout à fait affolant, c'est l'engrenage dans lequel on vient d'entrer", réagit dimanche 14 avril sur France Inter Bernard Guetta, l'eurodéputé Renew Europe, après l'attaque lancée par l'Iran contre Israël dans la nuit. Bernard Guetta estime qu'après ces frappes iraniennes "on est à deux doigts d'une escalade" dans la région. "La balle est dans le camp israélien", ajoute-t-il.

L'eurodéputé s'attend en effet à une réponse de l'État hébreu. "On imagine mal que les Israéliens ne veuillent pas aller riposter à cela, malgré le quasi-veto des États-Unis". Il craint ainsi "que les Israéliens saisissent l'occasion et essaient de frapper les installations participant au programme nucléaire iranien". Bernard Guetta confie ainsi ne pas attendre "grand-chose" de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies prévue dimanche à la demande d'Israël. Il estime que l'Europe "n'a pas plus" de leviers "que les États-Unis, mais pas moins" non plus.

Bernard Guetta, membre de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, affirme ne pas avoir été surpris par ces frappes menées par l'Iran "dans la mesure où le chef suprême de la République islamique avait annoncé très clairement qu'il y aurait une riposte après la frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas" le 1er avril dernier. Il rappelle par ailleurs que "les services secrets américains, relayés par les autorités politiques des États-Unis, avaient annoncé que c'était en préparation" et que depuis plusieurs jours "les Européens avaient appelé leurs ressortissants à ne pas se rendre dans la région".

L'Iran "fragilisé" et la crainte d'une escalade régionale

L'eurodéputé Renew estime d'ailleurs qu'il "aurait été extraordinairement difficile pour le régime iranien de ne pas riposter à l'attaque israélienne contre leur consulat à Damas, dans la mesure où une enclave diplomatique, c'est un morceau du territoire". "Si le régime iranien ne répondait pas, c'était un aveu de faiblesse colossal", lance-t-il. Bernard Guetta insiste d'ailleurs sur "la fragilité" du régime iranien, qu'il juge "extraordinairement affaibli", du fait notamment d'une "impopularité montante" de son régime "chez les femmes et dans toute la jeunesse". Il évoque également une "dégradation brutale de la situation économique", avec une "inflation sur les produits alimentaires [qui] atteint des sommets en Iran".

Bernard Guetta se montre inquiet quant à la situation dans la région. Il assure que "le Liban est un pays tellement secoué qu'il est presque défunt", que "l'Irak est un pays explosé" et que "la Syrie n'existe plus". L'eurodéputé insiste aussi sur les divisions internes en Israël. "Cela signifie que nous avons une région de l'autre côté de la Méditerranée qui est prête à exploser dans un affrontement entre Israël et l'Iran, mais aussi régionalement parlant", redoute-t-il.