Sept Israéliens arrêtés pour espionnage pour le compte de l'Iran

La police israélienne a annoncé, lundi 21 octobre, avoir arrêté sept Israéliens accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran. Cinq adultes et deux mineurs ont été recrutés par des agents des services de renseignement iraniens et les informations qu'ils ont rassemblées ont "causé des dommages en matière de sécurité", a indiqué la police dans un communiqué. "Ce réseau était chargé de recueillir des informations sensibles sur les bases des Forces de défense israéliennes et les infrastructures énergétiques", est-il ajouté.

Ils devraient être formellement inculpés vendredi, a indiqué dans un communiqué séparé le ministère de la Justice, soulignant que c'était "l'une des affaires les plus graves de ces dernières années" en matière d'espionnage.

Plus de deux ans d'enquête

Originaires d'Haïfa et du nord du pays, ils ont été arrêtés lors d'une opération conjointe de la police, des services de renseignements intérieurs (Shin Bet) et de l'armée après plus de deux ans d'enquête.

Selon les enquêteurs, le réseau a mené des missions de reconnaissance approfondies sur des bases militaires dans tout le pays en se concentrant sur des sites de l'aviation et de la Marine, des ports, des bases du système de défense anti-missiles Dôme de fer et des infrastructures énergétiques comme la centrale électrique de Hadera (nord). Ils auraient également rassemblé des informations sur des ressortissants israéliens.