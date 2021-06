Présidentielle en Iran : le candidat ultraconservateur Ebrahim Raïssi donné favori

Vendredi 18 juin, quelques centaines d'électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote à Téhéran, en Iran, pour élire le prochain président du pays, mais sans la foule de la dernière présidentielle d'il y a quatre ans. Le taux d'abstention pourrait ainsi battre des records pour cette élection, que les autorités iraniennes ont verrouillée.

Un proche du guide suprême

Le candidat ultraconservateur, Ebrahim Raïssi, est donné favori. Ce religieux, proche du guide suprême Ali Khamenei, incarne un Iran radical et traditionnaliste. Il sait que cette élection est contestée. "Je demande aux gens de tout bord politique de venir voter", a déclaré Ebrahim Raïssi. Pour les électeurs conservateurs, le candidat, actuel chef de l'appareil judiciaire, apparaît comme le garant de l'ordre. Par ailleurs, dans un pays épuisé par les sanctions internationales, et désabusé face à sa classe politique, le mécontentement s'exprime de plus ou plus ouvertement. Les résultats de l'élection devraient être annoncés samedi 19 juin.