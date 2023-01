Reportage "On souhaite que la France ferme l'ambassade des mollahs" : à Lyon, l'appel de la diaspora iranienne à Emmanuel Macron

En France, le suicide de Mohamad Moradi pour interpeller sur la situation dans son pays le 26 décembre dernier à Lyon a créé une immense émotion dans la diaspora iranienne, qui a manifesté dimanche.

100 jours après la mort de Mahsa Amini, en Iran, comme à travers le monde, le mouvement de contestation contre le régime de la République islamique ne faiblit pas. Ainsi, à Lyon, dimanche 8 janvier après-midi, une manifestation était organisée par le collectif "Femme Vie Liberté", en soutien au peuple iranien et contre la répression exercée par le régime des mollahs.



En France, le suicide de Mohamad Moradi pour interpeller sur la situation dans son pays, le 26 décembre dernier à Lyon, a créé une immense émotion dans cette même diaspora. La manifestation a réuni un millier de personnes. "L'heure est grave, mais cela fait des décennies que l'Iran souffre", dit Irène, "une Franco-Iranienne vivant à Lyon, qui appelle à tourner la page. "Ça dure depuis 43 ans, il n'y a plus rien à faire, déplore-t-elle. On essaie d'être leur voix ici en France et ce qu'on souhaite, c'est que la France ferme l'ambassade des mollahs, qui tiennent le peuple iranien en otages depuis 43 ans."

"Pourquoi Emmanuel Macron hésite-t-il ?"

Cette autre manifestante a dû quitter son pays. Aujourd'hui, elle vote en France et demande plus de courage aux pays occidentaux. "Je voudrais poser une question à Monsieur Macron pour qui j'ai voté : pourquoi hésite-t-il ?, demande-t-elle. Les intérêts de la France pourraient être maintenus et gardés bien au chaud, même avec un régime démocratique. Pourquoi la France dit que sa priorité, c'est le traité nucléaire ? Il n'y a plus à négocier avec un régime de dictature et meurtrier comme celui-là." Un millier d'Iraniens et Franco-Iraniens ont défilé pour réclamer la fin du régime des mollahs. "C'est le début de la fin, c'est sûr, insiste un manifestant. C'est juste une question de temps."

Depuis la mort d'une étudiante Mahsa Amini après son arrestation pour violation du code vestimentaire, le 16 septembre, l'Iran est secoué par des manifestations : 14 000 personnes ont été arrêtées, selon l'ONU et 14 personnes ont été condamnées à mort. Parmi elles, quatre ont été exécutées, dont deux samedi. En marge de ces manifestations, dimanche, plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Téhéran où ils ont brûlé des drapeaux français pour protester contre les caricatures du guide suprême de la République islamique publiées dans le journal satirique français Charlie Hebdo. Les manifestants, pour la plupart des élèves de séminaires chiites et des femmes en tchador, tenaient des drapeaux iraniens, des portraits de Khamenei et des pancartes dénonçant le journal.