Iran : le célèbre rappeur Toomaj Salehi condamné à la pendaison

Le célèbre rappeur, Toomaj Salehi, qui s’était engagé pour la défense de la liberté des femmes, vient d’être condamné à la pendaison. Dimanche 28 avril, des manifestants ont réclamé l’arrêt des exécutions, à Paris.

Pour avoir les cheveux qui dépassaient, Mahsa Amini est morte en Iran après une intervention de la police des mœurs. Le rappeur Toomaj Salehi a été condamné à mort pour avoir décrit ses tortures en prison. "Ils me frappaient sur les mains, les pieds. Quand j’essayais de me protéger avec les mains, ils m’ont brisé les doigts", confiait-il. "Libérez Toomaj Salehi !" scande une femme à Paris, où un millier de personnes se sont mobilisés.

Toomaj Salehi, une star, suivie par plus de deux millions de personnes

"C’est horrible ce qu’il se passe. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester toute seule à me sentir coupable de ne rien faire", confie une jeune femme. En Iran, le rappeur est une star, suivie par plus de deux millions de personnes. Dans le pays, sept autres personnes sont sur le coup d’une condamnation à mort pour avoir défendu le droit des femmes et des personnes LGBT.