Iran : les raisons de la crise

La photo est devenue le symbole de la crise populaire en Iran. On y voit une jeune Iranienne le poing levé, au milieu du gaz lacrymogène. Les manifestants protestent contre la corruption, la vie chère et les difficultés économiques. De nombreux jeunes défilent, mais aussi des chômeurs et des étudiants. Tous reprochent au président Hassan Rohani de ne pas tenir ses promesses de prospérité. Ces derniers mois, l'inflation a diminué en Iran, mais elle reste. 12,5% de la population est au chômage, dont 27% de jeunes, selon les chiffres officiels.

Un mouvement populaire sans leader

Les sanctions internationales liées au nucléaire n'ont été que partiellement levées et le blocage des États-Unis reste un frein au développement de l'économie. Le mouvement est parti de la seconde ville du pays, Machad. Depuis, il n'a cessé de gagner du terrain. Cette colère qui s'étend n'a encore rien à voir avec les manifestations qui avaient secoué l'Iran en 2009. Cette contestation n'a pas de leader, c'est un mouvement populaire dont il est difficile de dire s'il est spontané ou organisé.

