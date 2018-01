DIRECT. Iran : l'ayatollah Khamenei accuse les "ennemis" du pays d'être derrière les manifestations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IRAN

: "Dans les événements de ces derniers jours, les ennemis se sont unis en utilisant leurs moyens, l'argent, des armes, la politique et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique" d'Iran, a affirmé Ali Khamenei qui s'exprimait pour la première fois depuis le début de la contestation.



: Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, accuse les "ennemis" de la République islamique de s'être unis pour porter atteinte au régime, a rapporté la télévision d'Etat, alors que des protestations secouent le pays depuis jeudi.









: L'ayatollah Ali Khamenei accuse les "ennemis" de l'Iran d'être derrière les troubles qui agitent le pays, rapporte la télévision d'Etat.



: La Turquie s'est dite "inquiète" par le mouvement de protestation contre les difficultés économiques et le pouvoir qui agite l'Iran depuis jeudi, et met en garde contre une "escalade" et des "provocations".



: Quelque 450 personnes ont été arrêtées depuis samedi à Téhéran, moins touchée que les petites villes iraniennes par le mouvement de protestation contre les difficultés économiques et le pouvoir qui agite actuellement le pays, indique un responsable proche des réformateurs à l'agence Ilna.









: Les six manifestants ont été tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut un poste de police de la ville de Qahderijan, dans la province d'Ispahan, a précisé la source.

: Neuf personnes, dont six manifestants, un enfant, un policier et un membre des Gardiens de la révolution -l'armée d'élite du régime- ont été tuées cette nuit dans le centre de l'Iran, rapporte la télévision d'Etat.





: "Il y a eu l'accord sur le nucléaire, les sanctions ont été levées il y a très peu de temps, début 2016. L'Iran peut désormais exporter tout son pétrole, cela va mieux sur le plan macroéconomique. La croissance est repartie (...) mais les problèmes sociaux persistent. Ce n'est pas avec un an de croissance que l'on va résoudre des problèmes sociaux qui sont aussi des problèmes structurels."





Invité de franceinfo, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran a estimé que les manifestations traduisent un "manque de confiance dans les institutions publiques".



: Neuf morts lors de "troubles nocturnes" dans la région d'Ispahan, rapporte la télévision d'Etat.



: "Nous avons été en contact avec les autorités iraniennes et nous espérons que le droit à la manifestation pacifique et la liberté d'expression seront garantis", a déclaré une porte-parole de la diplomatie européenne dans un communiqué. Au total, 13 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations antigouvernementales dans plusieurs villes iraniennes.







: Un policier a été tué par balles hier lors de violences liées aux manifestations contre la vie chère et le pouvoir, qui agitent l'Iran depuis cinq jours. Au total, 13 personnes, dont dix manifestants, ont été tuées. "Il y a un mécontentement économique et social très fort en Iran et ce n'est pas nouveau", analyse Thierry Coville, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques, sur France 24.



: Quelles sont les raisons de cette contestation qui grandit en Iran ? France 2 revient sur les principaux facteurs de cette colère : la corruption, le coût de la vie et les difficultés économiques, particulièrement pour les jeunes, mais également la politique menée par le président iranien, Hassan Rohani. Explications en images :



: Nous vous l'annoncions tout à l'heure, un policier iranien a été tué et trois autres ont été blessés dans le centre de l'Iran aujourd'hui, par des tirs d'arme de chasse à Najafabad. Dix manifestants ont en parallèle été tués samedi et dimanche soir, dans plusieurs villes du pays. Cela fait cinq jours que des Iraniens manifestent contre les difficultés économiques et la politique du gouvernement.

: La télévision d'Etat annonce qu'un policier a été tué et trois autres ont été blessés, lors de manifestations dans le centre de l'Iran, rapportent l'AFP et Reuters.

: La contestation ne faiblit pas en Iran. Une nouvelle manifestation s'est tenue aujourd'hui dans le centre de Téhéran, sous forte présence policière. Parmi les manifestants, certains scandaient des slogans antirégime. Plus d'informations dans notre article.









: La photo de cette Iranienne, tête nue, est depuis plusieurs jours devenue virale sur les réseaux sociaux, comme le symbole de la protestation en cours en Iran. Pourtant, cette image est antérieure aux manifestations contre la vie chère et la politique du gouvernement, qui ont démarré jeudi. Plus d'informations sur cette photo ici.