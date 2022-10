Iran : l'athlète iranienne Elnaz Rekabi rentre à Téhéran sous les acclamations

"Elnaz ! Héros ! Elnaz ! Héros !" Sous les cris enthousiastes de la foule, l'athlète iranienne Elnaz Rekabi a atterri dans la nuit, mercredi 19 octobre, à l'aéroport de Téhéran, après avoir participé aux championnats d'Asie d'escalade, en Corée du Sud. Dans une vidéo publiée sur Twitter par un journaliste du Point, on aperçoit la grimpeuse être acclamée, au retour de la compétion où elle a participé sans voile, enfreignant une loi de la République islamique.

Après ce geste, interprété comme un soutien au mouvement de contestation en cours dans le pays, ses proches avaient déclaré être sans nouvelle de l'athlète de 33 ans depuis la fin de la compétition.

Dans son premier commentaire sur Instagram depuis sa disparition, dimanche, Elnaz Rekabi présente "des excuses pour l'inquiétude" qu'elle a pu causer et assure que la décision de retirer son voile n'était "pas intentionnelle" mais motivée par l'appel à effectuer l'épreuve plus tôt que prévu. "Je suis actuellement sur le chemin du retour vers l'Iran avec l'équipe selon le calendrier prévu", poursuit-elle.

Mais les circonstances de la publication de ce communiqué ont soulevé de nombreuses interrogations quant à d'éventuelles pressions exercés sur l'athlète. La BBC en persan a cité une source anonyme affirmant que ses amis n'avaient pas réussi à la joindre et que l'équipe aurait quitté son hôtel à Séoul lundi, soit deux jours plus tôt que prévu. Son téléphone portable et son passeport lui ont été confisqués, selon la même source.

Le site d'informations Iran Wire rapporte quant à lui que le président de la fédération iranienne d'escalade l'aurait attirée à l'ambassade d'Iran pour la conduire directement à l'aéroport, assurant à Elnaz Rekabi qu'elle pourrait rentrer saine et sauve en Iran à condition de remettre son téléphone et son passeport, selon le média. "Elnaz Rekabi a été contrainte d'avouer à la télévision (...). Elle ne fait que répéter ce qu'on lui a dit de dire", réagit ainsi un journaliste iranien qui collabore à l'Iran Wire en postant la vidéo d'une interview de l'athlète à sa descente d'avion.

#Elnaz_Rekabi was forced to confess on TV. As expected upon returning to #Iran, #Elnaz was forced to confess again and say that she made a mistake. You can see the fear in her eyes. She’s just repeating what she’s been told. This is not an interview. This is a forced confession pic.twitter.com/IblgVgxBti