Iran : après avoir participé à une compétition à Séoul sans voile, la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi a disparu

Où est Elnaz Rekabi ? La famille de l'athlète iranienne qui a défié le pouvoir en participant aux championnats asiatiques d'escalade sans voile, dimanche 16 octobre, n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis, rapporte la BBC (article en anglais). Le service international du média britannique avait rapporté lundi que la jeune femme avait quitté Séoul (Corée du Sud), où est organisée la compétition, et était rentrée à Téhéran "deux jours avant la date prévue", mentionnant "des inquiétudes concernant sa sécurité."

Update: we have found out that Elnaz Rakebi is on a plane heading to #Tehran, two days earlier than planned. There are concerns about her safety. #Iran #MahsaAmini https://t.co/tXeMZN3Jqz