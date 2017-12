Iran : des manifestations sur fond de crise sociale

Depuis quatre jours, c'est le même face à face entre manifestants et policiers en Iran. Sur une vidéo amateur, on voit des policiers obligés d'abandonner leur véhicule et s'enfuir. Partout les mêmes slogans : "À bas la dictature" ou "Nous n'avons pas peur, nous sommes ensemble". Les raisons de la révolte sont le chômage et la vie chère.

200 arrestations à Téhéran

Image incroyable d'une femme qui exhibe son voile qu'elle vient d'enlever, avant d'être arrêtée. La contestation touche désormais une cinquantaine de ville de l'Iran, du jamais vu depuis l'arrivée des mollahs au pouvoir et l'instauration de la République islamique, il y a 38 ans. Cherchant à calmer le jeu, le président Rohani vient de déclarer que le peuple avait le droit de manifester, mais sans violence. Pourtant, les arrestations se multiplient, plus de 200 à Téhéran, et le régime a appelé à des manifestations de soutien.

