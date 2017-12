Iran : grandes manifestations contre le président Rohani

Au cri de : "Mort au dictateur !" des milliers d'Iraniens manifestent contre le pouvoir du président Rohani. Ils attaquent des bâtiments publics, brûlent des drapeaux iraniens. La colère d'une population touchée par la pauvreté dans un pays asphyxié par les sanctions économiques internationales. "Les gens manifestent parce qu'ils sont sous pression économique. Le gouvernement doit être responsable face à la montée de l'inflation à la pauvreté", déclare un manifestant.

Un chômage à 12,4% et une inflation à 8%

De violents heurts ont lieu avec la police dans plusieurs villes du pays. Deux manifestants ont été tués et une centaine arrêtés dans la nuit du 30 au 31 décembre. Le régime a coupé internet pendant plusieurs heures pour éviter la diffusion de certaines images. Ce 31 décembre, le ministre de l'Intérieur avertit les manifestants qu'ils vont devoir répondre leurs actes et en payer le prix. Les Iraniens protestent contre un chômage à 12,4% et une inflation à 8%.

