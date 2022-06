Iran : au moins dix morts dans le déraillement d'un train

Un train a déraillé près de Tabas, dans le centre de l'Iran, ont rapporté les médias officiels, mercredi 8 juin. "Dix personnes ont été tuées et un certain nombre d'autres ont été blessées dans l'accident", a annoncé le porte-parole du service national de secours Mojtaba Khaledi, cité par la télévision d'Etat. "Douze des blessés sont dans un état critique et ils ont été transférés à l'hôpital", a-t-il ajouté. L'accident est survenu à 5h30 (heure locale), sur la ligne entre les villes de Machhad et Yazd, selon ce média.

"Le train, qui transportait 348 passagers, a déraillé après avoir heurté une excavatrice" qui se trouvait près des rails, a déclaré Mir Hassan Moussavi, responsable adjoint des Chemins de fer de la République islamique, à la chaîne de télévision publique. Selon le responsable des opérations de sauvetage, Mehdi Valipour, cinq des onze wagons du train ont déraillé.

En 2016, 44 personnes avaient été tuées dans la collision de deux trains qui ont pris feu dans le nord de l'Iran. Des dizaines d'autres avaient été blessées.