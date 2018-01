Iran : 21 victimes depuis le début des manifestations

Cinquième nuit d'émeute, des voitures en feu à Téhéran. À Qahderijan, près d'Ispahan, six manifestants ont été tués en attaquant un poste de police. Un membre des gardiens de la révolution et deux passants ont également été tués dans le pays pendant la nuit. Après 21 morts, le guide suprême Ali Khamenei accuse les ennemis de l'Iran. Ils fomenteraient les troubles avec de l'argent, des armes, et des agents infiltrés.

Un tiers des jeunes au chômage

Mais pour les Iraniens interrogés hier dans la rue à Téhéran, la colère des manifestants répond surtout à des motifs économiques, et notamment le chômage d'un tiers des jeunes. "J'ai un emploi, mais dans cette société, je suis toujours stressé, j'ai peur de me faire virer le lendemain. Je suis toujours inquiet pour mon travail, et pour ma famille et sa sécurité", explique Arya Rahmani, infirmier. La capitale, Téhéran, serait globalement moins touchée par les émeutes que les villes moyennes du pays. 450 personnes y ont quand même été arrêtées pendant le week-end.

