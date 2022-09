En images En Iran, les manifestants bravent les interdits malgré la répression, une semaine après la mort de Mahsa Amini

La colère ne retombe pas en Iran. Depuis la mort dans des circonstances troublantes de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, le 16 septembre à Téhéran, des milliers de manifestants descendent chaque jour dans la rue pour dénoncer la répression de la police des mœurs qui patrouille pour vérifier l'application des règles islamiques, comme le port obligatoire du foulard pour les femmes.

De violents affrontements opposent les forces de sécurité aux manifestants dans les grandes villes du pays. Un bilan de l'ONG Iran Human Rights diffusé samedi 24 septembre fait état d'au moins 54 morts, surtout dans le nord du pays. Les autorités iraniennes avancent quant à elles le chiffre de 41 morts. En première ligne de cette révolte : les femmes iraniennes, qui depuis une semaine retirent leurs voiles et se coupent les cheveux pour défier le pouvoir en place.

Unbelievable scenes from #Tehran: a woman standing on a car, wearing western clothes, takes off her hijab and waves it in defiance at #Iran's religious police.#MahsaAmini #IranProtests2022pic.twitter.com/iFs14IhXl7