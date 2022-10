Désintox. Iran : la vidéo du père dansant pour faire le deuil de sa fille tuée lors des manifestations contre le hijab n'est pas vraie.

Depuis la mort de Mahsa Amani après son arrestation pour non-respect de l'obligation du port du foulard, des milliers de manifestants protestent en Iran contre ces violences et le régime. Des manifestations elles-mêmes réprimées par la police iranienne. L’ONG Iran Rights Watch affirme ainsi que 75 manifestants ont été tués.

Sur les réseaux sociaux, souvent prompts au relais d’images spectaculaires, une vidéo a particulièrement été partagée ces derniers jours, notamment par la directrice de la rédaction du magazine Paris Match. On y voit un homme âgé, danser en pleurant, alors que se tiennent derrière lui d’autres hommes portant un cercueil et la photo d’une femme dans un cadre. Selon la description qui l’accompagne, « C’est la chose la plus triste que j’ai vue de ma vie : un père qui avait promis à sa fille qu’il danserait à son mariage danse maintenant près de sa tombe après qu’elle a été tuée par le régime iranien durant les manifestations contre le port du hijab ».

Si cette séquence a de quoi tirer les larmes, elle n’a rien à voir avec l’Iran, ni même avec une quelconque réalité, puisqu’elle est tirée d’un épisode de la série dramatique azerbaïdjanaise Ata Ocagi, Le Foyer du père en français. Dans cet épisode, le père enterre sa fille qui est morte à l’hôpital après avoir été poignardée.

Ce n’est pas la première fois que ces images émouvantes sont présentées comme vraies sur les réseaux sociaux. En 2021, elles avaient déjà circulé. Le père était alors présenté comme ayant perdu sa fille morte du covid. Désintox a aussi retrouvé une occurrence de cette vidéo affirmant cette fois que le père honorait la mort de sa fille, martyre kurde.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/DesintoxArte

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/