Au Kurdistan iranien, la répression des manifestations s'intensifie, deux mois après la mort de Mahsa Amini

Des rafales de tir dans la nuit entrecoupé de cris et de pleurs : la vidéo largement diffusé sur les réseaux sociaux, le 20 novembre, illustre la situation chaotique dans la ville de Mahabad, dans le Kurdistan iranien, au nord-ouest de l'Iran. Des renforts militaires lourdement armés ont été déployées le week-end dernier pour mettre fin aux manifestations qui se sont intensifiées, comme dans toutes les régions à majorité kurde.

Deux mois après le début des manifestations provoquées par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée pour infraction au code vestimentaire strict qui oblige les femmes à porter le voile islamique en public et décédée après son arrestation, la répression, en effet, se durcit.

>> Manifestations en Iran : "Le Kurdistan iranien est en situation de guerre", deux mois après la mort de Jina Mahsa Amini

Mahabad est une ville "coupée du monde" depuis plusieurs jours, affirme Shler Bapiri de l'ONG Hengaw basée en Norvège et qui défend le droit des Kurdes. "Les militaires encerclent la ville et est difficile d'entrer ou de sortir, indique-t-il. L'électricité a été coupée, Internet bloqué et les connections sont très très mauvaises."

Malgré cette censure, l'ONG qui dispose sur le terrain d'un important réseau, est parvenue à mettre la main sur des vidéos tournées ces derniers jours à Mahabad à l'aide de téléphones portables. "Ils envoient ces vidéos pour montrer à la communauté internationale ce que la République islamique est en train de faire aux manifestants", explique Shler Bapiri.

"Ce sont des civils sans armes et la République islamique répond avec des armes de guerre, des mitrailleuses Douchka, des tanks et des snipers, pour faire taire la population et l’empêcher de descendre dans la rue." Shler Bapiri (ONG Hengaw) à franceinfo

Mardi, l'ONG a diffusé sur les réseaux sociaux des images montrant selon elle un hélicoptère des Gardiens de la Révolution survolant Mahabad. Difficile de connaître le bilan des victimes de cette répression militaire à Mahabad. Une chose est certaine : elle n'a pas à ce stade entamé la détermination des manifestants.