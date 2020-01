Amaryllis Fox, ex-agent de la CIA : "Ce que vous voyez au cinéma est une caricature"

Amaryllis Fox est en promotion pour son livre Undercover, avoir vingt ans à la CIA, publié mercredi 15 janvier. "Ce que vous voyez au cinéma est une caricature qui se focalise sur les aspects les plus dramatiques comme les courses-poursuites ou des gens qui balancent des pierres depuis des toits. Si on faisait ça, on serait immédiatement expulsé. En réalité, le travail repose bien plus sur la construction d'une relation de confiance établie sur la durée avec quelqu'un appartenant à un groupe dont les idées sont radicalement opposées à votre vision du monde et de vos valeurs. C'est effrayant, mais c'est une peur différente de ce que nous voyons au cinéma", raconte-t-elle.

"Il y a des moments d'extrême tension et de grand danger. Pour y faire face, ce que nous apprenons ce n'est pas tant de savoir se servir d'une arme, mais bien plus d'analyser la situation pour trouver une base commune de discussions pour s'en sortir. C'est en cela que le renseignement diffère de l'armée", explique cette mère de famille qui a élevé ses enfants en travaillant pour la CIA sous couverture à l'étranger.

"Optimiste" pour la CIA

Dans le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran, "les rodomontades et les provocations des gouvernements pour impressionner leurs électeurs n'ont rien à voir avec la communication qui se passe en coulisses, où on s'évertue à éviter le dérapage et l'escalade. Les Suisses jouent depuis longtemps ce rôle de canal clandestin avec le gouvernement iranien. Il y a eu des contacts, et il n'y a eu aucune victime américaine après les tirs de missiles iraniens sur les bases militaires en Irak", souligne-t-elle.

Amaryllis Fox est "très optimiste" pour l'avenir, car "il y a de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité à la CIA et les femmes ont une approche basée sur le dialogue".

