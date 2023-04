L’Inde compte près d’1,5 milliard d’habitants, selon les estimations de l’Onu. Une force, mais aussi des défis économiques et sociétaux à venir. Gilles Pison, conseiller de la direction de l'Ined, était sur franceinfo.

Un géant démographique d'1,5 milliard d'habitants : l'Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé au monde d'ici la fin du mois d'avril 2023, selon une estimation de l'ONU. On ne peut pas dire avec précision quand, car le dernier recensement indien, qui devait avoir lieu en 2020, n'a pas été fait en raison du Covid. Mais c'est une certitude : la Chine ne compte plus 'que' 1 412 000 000 habitants, et voit sa population décroître, quand le nombre d'Indiens continue, lui, d'augmenter.

À titre de comparaison, l'Union européenne ne compte "que" 450 millions d'habitants. Les États-Unis sont le "troisième pays le plus peuplé au monde" avec "340 millions d'habitants", glisse par ailleurs Gilles Pison, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et conseiller de la direction de l'Institut national d'études démographiques, auteur de l'Atlas de la population mondiale, publié aux éditions Autrement.

franceinfo : L'Inde va donc devenir le pays le plus peuplé du monde. C'est un moment historique pour l'histoire de l'humanité ?

Gilles Pison : La Chine et l'Inde sont les deux géants démographiques. IIs sont très loin devant le troisième pays le plus peuplé du monde, les États-Unis, qui ont 340 millions d'habitants. Les démographes savent depuis plusieurs décennies que l'Inde va devenir le pays le plus peuplé du monde. Ça fait pratiquement 50 ans, que chaque année, il naît plus de bébés en Inde qu'en Chine. Or, les naissances d'aujourd'hui sont la population de demain, on savait que l'Inde allait devenir le pays le plus peuplé.

"Rien que cette année, on estime qu'il y aura eu autour de 24 millions de bébés qui seront nés en Inde, contre 10 millions en Chine. L'écart est presque de 2 à 3." Gilles Pison, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle à franceinfo

L'Inde sur la première marche du podium démographique, est-ce un phénomène durable ?

Elle va rester le pays le plus peuplé du monde pendant très longtemps, peut-être un siècle. Cela dit, sa population continue d'augmenter, mais à un rythme qui décélère. Et les Nations Unies entrevoient que l'Inde, comme la Chine, pourrait atteindre un maximum de population à 1,7 milliard d'habitants dans les années 2060. Après, sa population se mettrait à diminuer, comme celle de la Chine aujourd'hui et celle de pas mal d'autres pays.

Une population très jeune pose de nombreux défis, en premier lieu économiques. D’ici 10 ans, on estime qu'un milliard d'Indiens seront en âge de travailler et qu'il faudra donc créer quasiment un million d'emplois par mois. Est-ce possible dans l'économie indienne ?

Tout est relatif. Il y a des régions du monde qui ont aussi une population extrêmement jeune, mais qui n'en profitent pas autant peut-être, notamment les pays d'Afrique subsaharienne qui sont dans une situation similaire. La Chine a un souci : sa population vieillit et assez rapidement. Et le gouvernement chinois est obsédé par ce vieillissement démographique, ce qui fait qu'il cherche à relancer sa natalité. Pour l'instant, l'Inde bénéficie d'une population de jeunes adultes en âge de travailler qui est extrêmement nombreuse et apparemment, pour partie, ces jeunes sont employés et contribuent à l'activité du pays.

"Une population jeune, c'est une force à condition qu'elle soit instruite, qu'elle ait des diplômes." Gilles Pison à franceinfo

C’est à chaque fois un défi pour ces pays qui sont jeunes démographiquement que d'instruire toute cette jeunesse et aussi de trouver des emplois. Maintenant, la population de l'Inde, comme celle de la Chine, vieillit démographiquement simplement. Il faut qu'elle pense à l'avenir. Quand tous ces adultes en âge d'avoir des enfants vont devenir plus vieux, elle va connaître, comme tous les pays du monde, un vieillissement de sa population. C'est un des défis plus lointains, mais auxquels elle doit penser.

Les femmes indiennes travaillent très peu ?

Oui. Le statut des femmes n'est pas très favorable, en particulier dans les États du nord de l'Inde où on connaît encore une sélection du sexe des enfants par avortements sélectifs de petites filles. Il y a des défis sociétaux, et notamment le statut des femmes.