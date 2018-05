Pollution de l'air : les 14 villes les plus polluées de la planète se situent en Inde

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le haut du classement des villes les plus polluées en 2016 se situe en Inde, un pays à forte croissance où l'urbanisation est galopante.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié mercredi 2 mai son rapport annuel sur la pollution atmosphérique. C’est en Inde, troisième pollueur de la planète avec 4% des émissions que la situation est la plus préoccupante. Un pays où se situaient, en 2016, les 14 villes les plus polluées au monde en particules fines, dont la capitale New Delhi.

Un air pollué, nocif pour les poumons

Kanpur et Faridabad sont deux villes moyennes peu connues du nord du pays. Elles vont gagner en notoriété grâce à un palmarès négatif, étant classées en 2016 les plus polluées au monde en particules fines de 2,5 microns. D'après les calculs de l'OMS, ces deux villes ont enregistré des taux moyens 17 fois plus élevés que ceux recommandés. La ville de Bénarès finit troisième du palmarès et la capitale, New Delhi, prend la sixième place.

La croissance du pays y est pour beaucoup, d'après Anumita Roychowdhury, directrice adjointe du Centre pour la science et l'environnement, à New Delhi. "La rapide urbanisation fait apparaître énormément de chantiers de constructions et les déchets sont brûlés à l'air libre", explique cette spécialiste. Elle ajoute, qu'en plus de la circulation dense des camions, les moyens de locomotion ont changé et contribuent à la pollution.

Les citadins délaissent la marche ou les vélos taxis, et utilisent maintenant des véhicules motorisés comme les motos ou les voitures.Anumita Roychowdhury, au Centre pour la science et l'environnement de New Delhià franceinfo

Anumita Roychowdhury fait aussi remarquer que dans le nord de l'Inde, de nombreux habitants utilisent du bois ou du charbon pour cuisiner.

Toutes les villes polluées, en haut du tableau de l'OMS pour la mauvaise qualité de l'air, se situent dans le nord de l'Inde, une région encastrée où les polluants s'échappent difficilement, à la différence du sud du pays qui bénéficie de vents marins. Il est à noter que New Delhi a mis en place en octobre dernier, un plan anti-pollution, qui passe notamment par l'arrêt de chantiers et la circulation contrôlée de camions. Un système similaire doit être présenté dans les mois à venir pour une centaine d'autres villes indiennes.