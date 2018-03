Macron en Inde : contrats en or ou en bois ?

Emmanuel Macron est à New Delhi, dans la quête de signer plusieurs contrats commerciaux. Quel est le premier chiffre à retenir de la visite officielle du président de la République en Inde ? "20 contrats pour 13 milliards d'euros, dont 12 milliards seulement pour Safran qui va fournir de moteurs d'avions", explique le journaliste Julien Duperray sur le plateau du journal de 20 Heures. "Même si ces milliards d'euros rentrent (...) en grande majorité dans les caisses des entreprises françaises, il faut être prudents", prévient-il.

L'annonce d'un calendrier

En 2016, François Hollande avait signé avec son homologue iranien une commande de douze appareils A380 à Airbus à hauteur de 4 milliards d'euros. "Sauf que le contrat n'était pas vraiment signé, un an plus tard, l'Iran annule sa commande", précise le journaliste. "Aujourd'hui en visite d'État en Inde, une avenante : six réacteurs EPR d'EDF, sauf qu'en fait aucun réacteur n'a été vendu. Aujourd'hui il s'agit juste de l'annonce d'un calendrier. Il faudra attendre la fin de l'année pour voir si une signature a bien lieu", conclut Julien Duperray.

