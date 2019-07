L'Inde lance avec succès sa fusée vers la Lune

New Delhi est plus proche que jamais de réussir l'exploit d'un alunissage. L'Inde a lancé, lundi 22 juillet, sa mission lunaire destinée à poser un appareil sur le satellite naturel de la Terre, participant au regain d'intérêt international pour l'exploration de la Lune. Une fusée GSLV-MkIII, le plus puissant lanceur de l'agence spatiale indienne ISRO, a décollé à 14h43 (heure locale) du pas de tir de Sriharikota, dans le sud-est de l'Inde.

Au bout d'une vingtaine de minutes, les scientifiques de l'ISRO ont applaudi et se sont tombés dans les bras les uns des autres. "Je suis extrêmement heureux d'annoncer que le GSLV-MkIII a placé avec succès Chandrayaan-2 sur son orbite définie", a déclaré le président de l'agence spatiale indienne. "C'est le début d'un voyage historique pour l'Inde", a-t-il ajouté. D'ici 2022, l'ISRO compte en effet envoyer un équipage de trois astronautes dans l'espace.

L'expédition inhabitée a pour but de poser autour du 6 septembre un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud de la Lune, à quelque 384 000 km de la Terre, ainsi que de placer une sonde en orbite lunaire. Si la mission est couronnée de succès, l'Inde deviendrait la quatrième nation à réussir à poser un appareil sur le sol sélénite, après l'Union soviétique, les Etats-Unis et la Chine.

"Le lancement de Chandrayaan-2 illustre la prouesse de nos scientifiques et la détermination de 1,3 milliard d'Indiens à atteindre de nouvelles frontières de la science", a tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi.

Special moments that will be etched in the annals of our glorious history!



The launch of #Chandrayaan2 illustrates the prowess of our scientists and the determination of 130 crore Indians to scale new frontiers of science.



Every Indian is immensely proud today! pic.twitter.com/v1ETFneij0