L'Inde et le Sri Lanka envisagent de se relier par un pont terrestre et un oléoduc

Alors que l'influence chinoise grandit au Sri Lanka, le projet donnerait à l'Inde un accès aux ports clés de Trincomalee et de Colombo.

Un ambitieux projet de rapprochement. L'Inde et le Sri Lanka ont convenu, vendredi 21 juillet, d'envisager la construction d'un pont terrestre entre les deux pays, à l'occasion d'une visite officielle à New Delhi du président sri-lankais Ranil Wickremesinghe, la première depuis son accession au pouvoir en 2022.

Etablir "une connexion terrestre" dans l'océan Indien donnerait à l'Inde un accès aux ports clés de Trincomalee et de Colombo et conduirait à renforcer "une relation millénaire", ont précisé les deux Etats voisins, dans un document stratégique, qui évoque aussi la construction d'un oléoduc. Alors que la présence chinoise grandit au Sri Lanka, des études de faisabilité pour ce pont terrestre et un oléoduc, vont être menées, a précisé le Premier ministre, Narendra Modi, après leurs entretiens. Le pont serait construit à travers le détroit de Palk, qui est large par endroits de quelque 25 kilomètres. En comparaison, le tunnel sous la Manche entre la France et le Royaume-Uni traverse la mer sur environ 38 kilomètres.

Inquiétudes concernant l'influence chinoise

La visite de Ranil Wickremesinghe intervient un an presque jour pour jour après son accession à la présidence du Sri Lanka. Cet ancien Premier ministre a succédé à Gotabaya Rajapaksa, poussé à l'exil par des manifestations contre la crise économique sans précédent au Sri Lanka, marquée par des pénuries de denrées essentielles, nourriture, essence, médicaments.

L'Inde a débloqué près de 4 milliards de dollars d'aide, alors que Colombo faisait défaut sur sa dette étrangère de 46 milliards de dollars. "Le Sri Lanka a été confronté à de nombreux défis l'an dernier, mais comme un vieil ami, nous sommes restés aux côtés de la population sri-lankaise en ce temps de crise", a souligné Narendra Modi. L'Inde considère le Sri Lanka comme sa zone d'influence naturelle et ses dirigeants s'inquiètent des activités de Pékin sur l'île, et dans la région.