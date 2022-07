Sri Lanka : on vous explique pourquoi le président a dû fuir son palais

Qui est à la tête du Sri Lanka ? Le président Gotabaya Rajapaksa a fui le palais présidentiel à Colombo avant que des manifestants ne l'envahissent pour réclamer sa démission, samedi 9 juillet. Le Premier ministre a également annoncé sa démission. On vous explique ce que l'on sait de ces émeutes, deux mois après de violents affrontements qui avaient déjà conduit à la démission du précédent chef de gouvernement.

Plusieurs centaines de manifestants ont envahi le palais présidentiel situé à Colombo, la capitale économique du Sri Lanka, ainsi que l'enceinte du ministère des Finances et les bureaux présidentiels, d'après Reuters*. Des centaines de milliers de manifestants étaient également rassemblés dans les rues alentour pour réclamer la démission du chef de l'Etat. Certains ont ensuite pénétré la résidence officielle du Premier ministre, Ranil Wickremesinghe.

Des vidéos diffusées en direct par certains protestataires montrent la foule entrer dans l'enceinte du secrétariat présidentiel. Certains se baignaient dans la piscine ou s'allongeaient d'un air amusé dans les chambres à coucher de la résidence.

Les forces de l'ordre avaient imposé un couvre-feu vendredi, mais il a été ignoré puis levé après des menaces de poursuites par l'opposition. Elles ont tenté de disperser la foule en tirant en l'air et en utilisant du gaz lacrymogène. Trois personnes ont été tuées par balle et 52 autres ont été blessées, selon le principal hôpital de Colombo.

Gotabaya Rajapaksa a fui quelques minutes avant l'arrivée des manifestants, vers 10 heures du matin heure locale. Le président, élu en 2019, "a été escorté en lieu sûr" et "est protégé par une unité militaire", selon une source de la Défense à l'AFP. Mais des responsables gouvernementaux ont reconnu qu'ils ignoraient les intentions de Gotabaya Rajapaksa. "Nous attendons des instructions", a déclaré à l'AFP un haut fonctionnaire.

Après une réunion d'urgence à laquelle les dirigeants des partis politiques étaient conviés, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a proposé de démissionner pour former un nouveau gouvernement d'union nationale. "Pour assurer la continuité du gouvernement et la sécurité des citoyens, j'accepte la recommandation des dirigeants des partis aujourd'hui, de laisser la place à un gouvernement incluant tous les partis", a écrit le responsable sur Twitter*, ajoutant : "Je démissionnerai de mon poste de Premier ministre".

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.



To facilitate this I will resign as Prime Minister.