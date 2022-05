Sri Lanka : le Premier ministre démissionne après de violents affrontements entre partisans et opposants au gouvernement

Situation critique au Sri Lanka. Le Premier ministre sri-lankais Mahinda Rajapaksa a démissionné, lundi 9 mai, peu après de violentes attaques perpétrées par ses partisans contre des manifestants antigouvernementaux. Le dirigeant de 76 ans a adressé sa lettre de démission à son frère cadet et président Gotabaya Rajapaksa, ouvrant ainsi la voie à un "nouveau gouvernement d'unité", a déclaré son porte-parole. Selon les services hospitaliers, au moins 78 personnes ont été blessées dans ces affrontements.

Des loyalistes du camp de Gotabaya Rajapaksa, armés de bâtons et de matraques, ont attaqué les manifestants qui campent devant le bureau du président depuis le 9 avril. La police a tiré des gaz lacrymogènes et a fait usage de canons à eau après que les partisans du gouvernement ont franchi les rangs des policiers pour détruire les campements de milliers de manifestants antigouvernementaux.

La population manifeste depuis plusieurs semaines reprochant au président Rajapaksa et à son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa, d'avoir précipité le pays dans la crise. Sur Twitter, ce dernier a exhorté "la population à faire preuve de retenue et à se rappeler que la violence n'engendre que la violence".

While emotions are running high in #lka, I urge our general public to exercise restraint & remember that violence only begets violence. The economic crisis we're in needs an economic solution which this administration is committed to resolving.