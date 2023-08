L'agence spatiale indienne a réussi la mise en orbite de sa mission lunaire Chandrayaan-3

La fusée non habitée a passé une nouvelle étape importante samedi, dans son objectif de réaliser un alunissage contrôlé. Si tout se passe comme prévu, cet événement pourrait avoir lieu entre le 23 et le 24 août.

Une fusée non habitée lancée par l'Inde est entrée dans l'orbite de la Lune, a annoncé l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), samedi 5 août, quatre ans après une première tentative d'alunissage contrôlé qui avait échoué. Si le reste de la mission actuelle se déroule comme prévu, la mission devrait se poser près du pôle Sud de la Lune, peu exploré, entre le 23 et le 24 août. Le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, rejoindrait alors le club ayant réussi un alunissage contrôlé, qui ne compte actuellement que la Russie, les Etats-Unis et la Chine.

Développé par l'ISRO, Chandrayaan-3 comprend un module d'atterrissage baptisé Vikram, qui signifie "vaillance" en sanskrit, et un rover, un robot mobile, baptisé Pragyan, qui signifie "sagesse" et qui explorera la surface de la Lune. La fusée avait décollé le 14 juillet, alors que le Premier ministre indien Narendra Modi se trouvait en France.

Le programme indien en plein développement

Chandrayaan-3 a mis beaucoup plus de temps à atteindre la Lune que les missions habitées Apollo des années 1960 et 1970, qui sont arrivées en quelques jours. La fusée indienne est beaucoup moins puissante que la Saturn V, la fusée du programme lunaire américain Apollo. Elle a effectué cinq ou six orbites elliptiques autour de la Terre pour gagner en vitesse, avant d'être envoyée sur une trajectoire lunaire d'une durée d'un mois.

Chandrayaan-3 a effectué cinq ou six orbites elliptiques autour de la Terre pour gagner en vitesse. (ISRO)

Depuis le lancement d'une sonde en orbite autour de la Lune en 2008, le programme spatial indien s'est considérablement développé. En 2014, l'Inde est devenue le premier pays asiatique à mettre un satellite en orbite autour de Mars, et, trois ans plus tard, elle a lancé 104 satellites en une seule mission. D'ici l'an prochain, le géant asiatique devrait lancer une mission habitée de trois jours en orbite autour de la Terre. L'Inde s'efforce également d'augmenter sa part, qui est actuellement de 2%, du marché spatial commercial dans le monde, grâce à des coûts bien moindres que ceux de ses concurrents.