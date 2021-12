Inde : les agriculteurs mettent fin à leur mouvement contre la réforme agricole du Premier ministre, Narendra Modi

Cela intervient quelques semaines après l'abandon de cette réforme, pour mettre un terme à un conflit qui aura duré plus d'un an.

Le bras-de-fer aura duré plus d'un an. Les agriculteurs indiens ont formellement mis un terme, jeudi 9 décembre, à leur mouvement de contestation, quelques semaines après l'abandon des réformes agricoles portées par le Premier ministre, Narendra Modi. Une marche sera organisée samedi pour célébrer la victoire de la campagne menée par les agriculteurs contre ces réformes, a déclaré Balbir Singh Rajewal, l'un des chefs de file du mouvement, cité par l'agence de presse indienne PTI.

"On commence à remballer", a prévenu Darshan Pal de la Samyukta Kisan Morcha, coalition d'une quarantaine de syndicats d'agriculteurs, en référence aux campements érigés aux portes de Delhi. Depuis l'année dernière, des milliers d'agriculteurs campaient à la périphérie de la capitale, manifestant pour l'abrogation de la réforme agricole. Malgré la volte-face du Premier ministre, les syndicats d'agriculteurs juraient de poursuivre la lutte jusqu'à obtenir satisfaction sur la totalité de leurs revendications.

Ils exigeaient, entre autres, la garantie de prix minimums fixes sur leurs produits agricoles et le versement de compensations aux familles des centaines d'agriculteurs qui, selon eux, sont morts pendant les manifestations. Le gouvernement a accédé à cette demande et s'est également engagé à ne pas poursuivre les paysans qui pratiquent la culture sur brûlis, dont les fumées sont en partie responsables de l'asphyxie de New Delhi chaque hiver.