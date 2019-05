Inde : le parti du Premier ministre sortant Narendra Modi remporte les législatives

La coalition du Premier ministre sortant Narendra Modi a de nouveau remporté une victoire historique aux élections législatives en Inde, dont le dépouillement, qui a débuté jeudi 23 mai, est toujours en cours. C'est la première fois depuis 1984 qu'un parti indien conserve sa majorité absolue d'une élection à l'autre.

L'Alliance démocratique nationale (NDA) constituée autour du Bharatiya Janata (BJP), parti nationaliste hindou de Narendra Modi, arrive en tête pour l'octroi de 300 des 542 sièges de la chambre basse du Parlement, selon les chiffres officiels de la Commission électorale communiqués au fur et à mesure du dépouillement. En 2014, le BJP avait remporté 282 sièges, dix de plus que la majorité absolue.

Selon les projections de la chaîne de télévision NDTV, la NDA devrait finalement remporter 348 sièges. L'Alliance progressive unie (UPA), principale coalition de l'opposition constituée autour du Parti du Congrès, devrait obtenir 85 sièges, ajoute NDTV. Les résultats officiels définitifs sont attendus jeudi soir, après le dépouillement de plus de 600 millions de bulletins exprimés en sept phases étalées sur près de six semaines.

"Ensemble, nous allons construire une Inde forte et ouverte", a promis Narendra Modi sur Twitter. "L'Inde gagne une nouvelle fois !"

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat