Inde : des craintes d’une troisième vague avec le pèlerinage du Kumbh Mela

En Inde, la ville d’Haridwar est une des sept villes sacrées de l’hindouisme. Le 14 janvier marque le début du pèlerinage de Kumbh Mela, pour lequel plus d'un million de personnes venant de tout le pays sont attendues. Alors qu’il faisait encore nuit, des centaines de fidèles étaient déjà rassemblés, certains prenant un bain dans les eaux du Gange pour se purifier. Le pèlerinage dure sept semaines.

1,3 milliard de personnes à vacciner

Les craintes d’une troisième vague sont réelles. En dépit de messages diffusés par haut-parleurs, la prévention n’est pas toujours le maître mot pour les fidèles, souvent très proches les uns des autres et sans masque. "Dieu prendra soin des craintes de la pandémie. Les humains font leurs devoirs et Dieu fait le sien", réagit l'un d'eux. L’Inde déplore déjà 150 000 morts du coronavirus, et les autorités ont pour objectif de vacciner l’intégralité de la population, soit 1,3 milliard de personnes.