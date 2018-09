Feuilleton : passeport pour une nouvelle vie (4/5)

Emmitouflé pour se protéger du froid de l'Himalaya, le Français Alexandre Zurker a deux passions : l'Inde et la moto. Alors il en a fait son métier. Il organise de grandes chevauchées à deux roues, sur des routes de rêve. Tout a commencé à New Delhi, au milieu de ses ruelles et de son effervescence. Il y a 13 ans, il débarque en Inde pour des études de sociologie et de relations internationales. Mais son aventure a rapidement pris un autre virage. Tout est parti d'une vieille cylindrée : la Royal Enfield, une des plus vieilles marques de moto, anciennement britanniques, aujourd'hui indiennes. "C'est celle avec laquelle j'ai fait mes premiers 20 000 bornes en Inde", raconte Alexandre.

Parcourir 1 500 km sur une route mythique

Sa société Vintage Rides emploie désormais une trentaine de personnes et dix ans après sa création, elle propose des circuits dans une dizaine de pays. Le motard est donc devenu un homme d'affaires aguerri. Il retourne sur la route dès qu'il le peut. Avec un groupe de Français, il va parcourir 1 500 km sur des routes mythiques accrochées à 4 500 m d'altitude. Faire découvrir ces routes, Alexandre en avait rêvé.

L'autre raison pour laquelle il est tombé amoureux de la moto en Inde, c'est aussi pour les contacts humains. Pendant les circuits, les arrêts sont fréquents pour passer du temps avec les habitants. Et puis, il y a les pauses "chaï", le fameux thé indien, savamment épicé. Le but, ce n'est pas de manger du bitume à tout prix. Chez lui en Alsace, Alexandre n'avait jamais touché une moto. Il fait partie de ces Français du bout du monde qui ont réussi à s'imposer, avec comme seul moteur, leur passion.

