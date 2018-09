Feuilleton : Inde, la route des épices (1/5)

La route des épices commence souvent au milieu du tumulte en Inde, au milieu des sacs de curcuma, des piments et des montagnes de poivre. Un passage obligé, à la fois pour les professionnels et pour les amateurs. Les odeurs s'y mélangent, tantôt enivrantes, tantôt étouffantes. Voici Khari Baoli, le plus grand marché aux épices d'Asie, au coeur de New Delhi.

Khari Baoli ressemble à l'Inde d'il y a un siècle

Installé depuis trois ans en Bretagne, ce jeune Indien s'est lancé à la conquête des grandes cuisines françaises pour qui il importe les arômes de son pays. Avec son assistant, il est à la recherche des meilleurs produits. Les épices font ici partie de la vie, y compris pour la préparation du thé. Khari Baoli ressemble encore à l'Inde d'il y a un siècle. Il n'est pas rare d'y croiser une vache sacrée ou encore des épices aujourd'hui disparues de nos assiettes françaises comme la cardamome noire. Les produits viennent des quatre coins du pays et parcourent des milliers de kilomètres pour atterrir sur ces étals.

