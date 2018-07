Épices : les Français en raffolent

Les Français sont les troisièmes plus gros consommateurs d'épices en Europe, derrière les Allemands et les Belges, et ils en consomment de plus en plus : +30% en seulement dix ans. Parmi les épices que l'on retrouve le plus dans la cuisine des Français, il y a le poivre, suivi par le gingembre, la coriandre, et la cannelle, très utilisée dans les desserts. "La plus grande partie de la production, environ 76%, provient d'Inde, avec des épices comme le curcuma ou le gingembre, précise la journaliste Camille Guttin sur le plateau de France 2. L'Indonésie est également un producteur très important, essentiellement pour le clou de girofle ou la vanille. Enfin, la Chine est un gros producteur de piment. En Europe, l'Espagne et la France se mettent aussi à produire du safran."

Privilégiez des épices entières et non moulues



Pour être certain de la qualité des épices, comment les choisir ? Premier conseil de la journaliste : "Achetez en priorité des épices entières et non moulues. En effet, elles sont moins susceptibles d'être concernées par les fraudes et garderont plus longtemps leur saveur." Autre conseil, pensez à goûter : "Une épice avec beaucoup de goût et très parfumée sera forcément signe de bonne qualité." Enfin, acheter sur le marché en vrac n'est pas forcément gage de qualité. "Choisissez plutôt des magasins spécialisés, ou des marques où il y a inscrit sur l'étiquette la traçabilité, les conditions de production du produit, et préférez les épices bio qui n'ont suivi aucun traitement chimique", recommande la journaliste.