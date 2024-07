Bousculade meurtrière en Inde : le bilan s'alourdit à plus de 120 morts

Un rassemblement meurtrier. Une foule de quelque 250 000 personnes était rassemblée pour écouter un prédicateur, mardi, à Hathras dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, selon un rapport de police, soit plus du triple des 80 000 personnes autorisées. Les autorités de gestion des catastrophes de l'Uttar Pradesh ont publié une nouvelle liste des morts, mercredi 3 juillet, portant le bilan de 116 à 121 victimes.

Les survivants de la bousculade, la plus meurtrière en Inde depuis plus d'une décennie, ont témoigné du "chaos" pendant la catastrophe survenue lors d'un rassemblement hindou."Tout le monde — toute la foule, y compris les femmes et les enfants — a quitté le site de l'événement en même temps", a expliqué à l'AFP Sheela Maurya, une policière de 50 ans qui était en service. "Il n'y avait pas assez de place et les gens sont tombés les uns sur les autres". Certains se sont évanouis sous la pression de la foule, avant de tomber et d'être piétinés.

Le Premier ministre, Narendra Modi, a annoncé une indemnisation de 2 400 dollars pour les proches des personnes décédées et de 600 dollars pour les blessés. Yogi Adityanath, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, qui est également un moine hindou, a exprimé ses condoléances aux proches des victimes et ordonné l'ouverture d'une enquête. Les rassemblements religieux en Inde détiennent un triste record d'épisodes mortels dus à une gestion des foules défaillante et à des lacunes en matière de sécurité. Au moins 224 pèlerins sont morts en 2008, et plus de 400 ont été blessés, lors d'une bousculade autour d'un temple de la ville de Jodhpur (nord).