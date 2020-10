Turquie : au moins quatre morts et 120 blessés après un séisme de magnitude 7 en mer Egée

"Toutes nos institutions ont commencé à se rendre sur les lieux pour entamer les efforts nécessaires", a écrit, vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan sur Twitter. Grèce et Turquie se disent "prêtes à s'aider mutuellement".

Un puissant séisme en mer Egée a fait au moins quatre morts et 120 blessés en Turquie, a indiqué le ministre de la Santé turc, vendredi 30 octobre, dans un premier bilan. La puissance du séisme, qui s'est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur, a été évaluée à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter par l'Institut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques.

Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles dans la province turque d'Izmir, et un mini-tsunami qui a balayé les côtes de l'île grecque de Samos. "A ce stade, nous avons reçu des informations selon lesquelles six immeubles se sont effondrés à Bornova et Bayrakli", dans la province d'Izmir, a indiqué le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu sur Twitter.

Des personnes dans les décombres d'un immeuble effondré, à Izmir (Turquie), le 30 octobre 2020. (MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU AGENCY / AFP)

La Grèce et la Turquie "prêtes à s'aider"

"Certains de nos concitoyens sont coincés dans les décombres", a ajouté le ministre de l'Environnement Murat Kurum, faisant état de cinq immeubles effondrés. "Toutes nos institutions ont commencé à se rendre sur les lieux pour entamer les efforts nécessaires", a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan sur Twitter.

Lors d'un entretien téléphonique, les ministres des Affaires étrangères des deux pays "ont souligné qu'ils étaient prêts, en cas de besoin, à s'aider et se soutenir mutuellement", a indiqué le ministère turc dans un communiqué.