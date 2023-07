Reportage "Cela fait six jours que nous ne dormons pas" : sur l'île grecque de Rhodes, les pompiers continuent de lutter contre les incendies

Le sud de cette île très touristique est en proie à de violents incendies depuis plus d'une semaine. Les avions bombardiers d’eau, les pompiers, les policiers et les bénévoles continuent à s’activer sous une chaleur intense.

La Grèce est toujours en proie à la canicule et aux feux de végétation. Une situation chaotique à laquelle s'ajoute des drames. Deux pilotes d'un Canadair sont morts dans le crash de leur avion et le corps d'un homme a été retrouvé carbonisé mardi dans le pays. Plus d’une semaine après le début des incendies sur l’ile grecque de Rhodes, la situation n’est toujours pas stabilisée. À présent dans le sud de l'île, les flammes touchent notamment les environs du village de Vati.

Sur la route côtière qui descend vers le sud de Rhodes, tout parait normal jusque dans les environs de la ville touristique de Lindos. Exceptionnellement, le bus régional ne va pas plus loin. "La circulation des bus est interrompue en ce moment au-delà du village de Kiotari, explique Yiannis, conducteur de bus à Rhodes. Pour des raisons de sécurité, on n’emmène pas les gens plus loin, parce qu’un incendie est en cours dans le secteur de Vati."

"Les gars qui combattent les flammes sont des héros"

Quelques kilomètres plus loin, une colonne de fumée s’élève des environs de Vati et les avions bombardiers d’eau sillonnent régulièrement le ciel. Au bord de la route qui mène au feu, un volontaire veut rendre hommage au courage de ceux qui luttent contre les flammes. "Le vent souffle encore fort, explique-t-il. Les gars qui combattent les flammes là-haut sont des héros, cela fait six jours que nous ne dormons pas les uns et les autres. Au moment où je vous parle, le feu est à côté de la grosse rivière vers Vati. L’objectif est d’essayer d’arrêter les flammes ici. Si on y arrive, alors ce serait la fin de cette partie de l’incendie."

Quelques heures plus tard pourtant, les flammes continuent leur ascension sur les sommets environnants. Pour Rhodes et la Grèce, le temps des incendies n’est pas terminé.