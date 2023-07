Incendies en Grèce : premier répit sur le front des feux de forêts

Depuis une dizaine de jours, la Grèce fait face à la canicule et aux incendies de forêt. Près de 50 000 hectares sont partis en fumée, même si on se dirige vers une accalmie. Le point avec Matthieu Boisseau, en duplex de Grèce.

“Les dernières informations dont nous disposons font état d’une accalmie. Ce vendredi marque la première journée depuis le début de cette crise des incendies sans aucune région placée en alerte maximale. Il n’y a plus selon les pompiers de foyers actifs. Les températures diminuent et offrent un peu de répit, alors qu’il fait entre 30 et 35 degrés contre plus de 45 degrés ces derniers jours”, explique Matthieu Boisseau.

Les incendies sont parfois des actes criminels

“Toutefois, les pompiers restent sur le qui-vive, car les vents soufflent toujours de manière soutenue. Au total, cet épisode dure depuis quinze jours, dont 10 avec des incendies avec une moyenne de 60 feux par jour. Les incendies sont liés aux conditions climatiques, mais aussi à des négligences humaines, et parfois des actes criminels. Des enquêtes ont été ouvertes, elles concernent notamment le feu qui s’est propagé dans la région de Volos”, conclut le journaliste.