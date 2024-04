La Grèce touchée par un nouvel épisode de nuages de poussière du Sahara

Un nouvel épisode d'épais nuages de poussière du Sahara s'est produit, mardi 23 avril, à Athènes et dans d'autres régions de la Grèce. "Il s'agit du plus sérieux épisode de concentration de poussière et de sable transférées du Sahara depuis les 21 et 22 mars 2018 quand d'épais nuages avaient alors envahi surtout l'île de Crète", affirme Kostas Lagouvardos, directeur de recherches météorologiques à l'Observatoire d'Athènes.

Ces nuages, donnant au ciel en fin d'après-midi une couleur jaune-orange, sont le résultat de forts vents du sud qui ont soufflé ces derniers jours, surtout dans le sud du pays, amenant la poussière et le sable du Sahara. Depuis lundi, "les fortes concentrations de poussière ont survolé le pays, ayant atteint mardi leur maximum limitant la visibilité", a précisé le service météorologique grec.

Le phénomène, qui devrait s'atténuer mercredi, touche surtout l'Attique, région d'Athènes, le Péloponnèse, la Crète et les îles des Cyclades en mer Egée. Les personnes les plus fragiles, souffrant de problèmes respiratoires, "devraient éviter de sortir", ont prévenu les autorités. Selon le service météorologique grec, les nuages de poussière vont également causer "des averses de boue", "principalement dans le nord et l'ouest du pays".