En images Bâtiments détruits, voitures carbonisées, habitants évacués... La Grèce fait face à de violents incendies, désormais aux portes d'Athènes

Les images satellites montrent un feu qui progresse à vive allure. Le ciel bleu est devenu rouge. Les violents incendies qui ont démarré dimanche 11 août près de Marathon, au nord-est d'Athènes, n'en finissent plus de se rapprocher de la capitale grecque. Malgré le déploiement de centaines de pompiers et l'appel de renforts européens, des milliers d'habitants ont déjà dû quitter leurs habitations.

Fortes chaleurs, vents violents, territoire asséché... Toutes les conditions sont réunies pour faire progresser les incendies qui avaient déjà ravagé mardi matin plus de 8 500 hectares, selon Copernicus. La fumée a été jusqu'à recouvrir l'Acropole et la capitale grecque toute entière. Dans les rues d'Athènes, des habitants portent des masques pour se protéger des fumées suffocantes. D'autres aspergent leurs habitations d'eau, dans l'espoir de les rendre moins vulnérables aux flammes. En dix photos, franceinfo vous emmène au plus près de ces gigantesques feux qui ont fait pour l'heure au moins une victime et des dizaines de blessés.

Pompiers et habitants se serrent les coudes pour stopper l'avancée des flammes à Néa Pendéli, au nord-est d'Athènes, le 12 août 2024. (COSTAS BALTAS / ANADOLU / AFP)

Encerclé par les flammes, un pompier est monté sur le toit de son camion, à Vrilissia, près d'Athènes, le 12 août 2024. (ARIS OIKONOMOU / AFP)

Un canadair lâche de l’eau sur une forêt ravagée par un incendie à Dion, au nord d'Athènes, le 12 août 2024. (COSTAS BALTAS / ANADOLU / AFP)

Des habitants sont évacués de Varnavas, à 40 kilomètres au nord d’Athènes, le 11 août 2024. (ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Un épais nuage de fumée enveloppe le Parthénon sur l'Acropole, à Athènes, le 12 août 2024. (ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Des habitants évacuent les moutons, alors que les flammes se rapprochent, à Néa Pendéli, près d'Athènes, le 12 août 2024. (COSTAS BALTAS / ANADOLU / AFP)

Une maison ravagée par les flammes à Varnavas, au nord d’Athènes, le 11 août 2024. (ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Des habitants équipés de masques de protection fuient les flammes, dans la commune de Néa Pendéli, au nord-est d'Athènes, le 12 août 2024. (COSTAS BALTAS / ANADOLU / AFP)

Des habitants aident à tenir un tuyau de pompiers, le 12 août 2024, à Vrilissia, dans la banlieue d'Athènes. (DIMITRIS ASPIOTIS / SHUTTERSTOCK / SIPA)