Carte Incendies en Grèce : visualisez en un gif l'ampleur des feux de forêt vus du ciel

De nouvelles images satellite permettent de suivre l'étendue des zones détruites par les flammes sur l'île de Rhodes.

Après une semaine, les incendies qui touchent l'île grecque de Rhodes, dans l'archipel du Dodécanèse, continuent de gagner du terrain. La région est touchée par une des plus longues canicules des dernières décennies – les températures ont dépassé à certains endroits les 46°C –, un phénomène de plus en plus fréquent et intense en raison du réchauffement climatique causé par notre utilisation d'énergies fossiles.

De nouvelles images satellite, fournies par Planet Labs, permettent de visualiser l'avancée des flammes entre le 20 et le 23 juillet, comme le montre le gif ci-dessous. Plus de 40 000 hectares de terrain ont brûlé, dont une partie dans des zones protégées. Douze villages ont été abandonnés et le sud de l'île a été placé en état d'urgence.

Face à ces incendies, une gigantesque opération d'évacuation a été lancée, déplaçant plus de 30 000 personnes, dont 19 000 à titre préventif. Des gymnases et écoles ont été transformés pour accueillir les touristes ou les locaux n'ayant plus de toit.

D'autres images satellite, prises aussi le 24 juillet et fournies par la société Maxar, permettent de visualiser l'ampleur des flammes, du panache de fumée et des destructions. L'entreprise précise que les feux les plus actifs se situent vers la côte sud-est de l'île, près de la commune de Gennadi.