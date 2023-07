Canicule : la Grèce écrasée par la chaleur

C’est toute la Grèce qui étouffe sous la canicule, dimanche 23 juillet. Le point en direct d’Athènes avec Raphaëlle Schapira.

Il y a en Grèce, des évacuations jamais vues, et un thermomètre qui ne cesse de grimper dimanche 23 juillet. Le pays traverse une crise inédite. "Si la Grèce est habituée à ces températures très fortes à cette saison, ça ne dure jamais aussi longtemps. Là, ce sont de vagues de chaleur extrêmes qui se succèdent. Ce n’est pas la première fois que le thermomètre s’installe largement au-dessus des 40°C cette semaine", rapporte Raphaëlle Schapira, en direct d’Athènes. "Aujourd’hui, on a franchi un cap, on le sent dans les rues d’Athènes, où il est de plus en plus difficile de rester dehors", souligne la journaliste.

Salles climatisées

Quelques dispositions ont été prises par la mairie de la ville pour faire face à ces chaleurs extrêmes, "avec des distributions de bouteilles d’eau dans les rues près des sites touristiques. Les sites archéologiques ont fermé leurs portes aux heures les plus chaudes, pour éviter les malaises de touristes et pour protéger la santé de leurs salariés", relate la journaliste. Des salles climatisées sont également mises à disposition des habitants, "pour que les plus fragiles puissent s’y réfugier", ajoute Raphaëlle Schapira.